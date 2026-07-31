Den spesialdesignede Y-koblingen muliggjør tilkobling av to trykkluftslanger med lite tverrsnitt direkte til Kärchers tørrisblåsesystemer med den innovative Liquid-to-Pellet-prosessen. Det enkle å installere tilbehøret fører til en økning i mengden trykkluft som tilføres isblåseren, og dermed til en direkte økning i rengjøringseffekten.