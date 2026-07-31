Y-kobling, trykkluft

Spesiell Y-kobling for tilkobling av 2 trykkluftslanger med lite tverrsnitt til tørrisblåsere.

Den spesialdesignede Y-koblingen muliggjør tilkobling av to trykkluftslanger med lite tverrsnitt direkte til Kärchers tørrisblåsesystemer med den innovative Liquid-to-Pellet-prosessen. Det enkle å installere tilbehøret fører til en økning i mengden trykkluft som tilføres isblåseren, og dermed til en direkte økning i rengjøringseffekten.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3
Mål (L x B x H) (mm) 106 x 100 x 27
Kompatible maskiner
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