Y-kobling, trykkluft
Spesiell Y-kobling for tilkobling av 2 trykkluftslanger med lite tverrsnitt til tørrisblåsere.
Den spesialdesignede Y-koblingen muliggjør tilkobling av to trykkluftslanger med lite tverrsnitt direkte til Kärchers tørrisblåsesystemer med den innovative Liquid-to-Pellet-prosessen. Det enkle å installere tilbehøret fører til en økning i mengden trykkluft som tilføres isblåseren, og dermed til en direkte økning i rengjøringseffekten.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|106 x 100 x 27