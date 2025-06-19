Accesorio enrollador de mangueras para gama compacta HDS, 20 m

Kit de montaje de enrollador de mangueras para montaje en el equipo. Para un almacenaje de la manguera de alta presión de forma segura y en poco espacio (con manguera de conexión hacia la salida de alta presión del equipo). Regulable bajo presión con conexión para el acoplamiento macho.