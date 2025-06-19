Accesorio transformador de control para HKF 30/14-E

Armario eléctrico con transformador de control (potencia nominal 100 VA) y cable de 10 m (con enchufe) para el cabezal para limpieza interior HKF 30/14-E.

Armario eléctrico con transformador de control (potencia nominal 100 VA) y cable de 10 metros (con enchufe) para el cabezal para limpieza interior HKF 30/14-E. Tensiones de entrada del armario eléctrico: 230 voltios, 400 voltios, 420 voltios y 460 voltios, 50/60 hercios. Tensiones de salida del armario eléctrico: 24 voltios / CA.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tensión (V) 230 - 460
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Peso (con embalaje) (kg) 6,6
Equipos compatibles
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Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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