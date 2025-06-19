Adaptador 8 TR20IG-M18AG
Adaptador 8 para conexión del tubo pulverizador nuevo con la boquilla antigua
Adaptador desarrollado para una conexión segura y fiable de lanzas pulverizadoras equipadas con EASY!Lock y boquillas, limpiadoras de superficies o cepillos de lavado blandos con conexión M 18 × 1,5. La selección del adaptador adecuado y de la conexión correcta entre nuestra extensa oferta es sumamente sencilla. Para ello, los revestimientos de plástico de todos los adaptadores están provistos de un código de dos colores y de una numeración. Antracita se corresponde con nuestra nueva conexión EASY!Lock, mientras que negro simboliza la anterior rosca métrica.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|300
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1