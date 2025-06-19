Asa adicional para lanzas EASY!Lock

Confortable en cualquier situación: el asa adicional se puede montar fácilmente en la lanza pulverizadora de nuestra nueva generación EASY!Lock y le permite adaptar su postura de manera óptima a cualquier tarea. Al cambiar con frecuencia de postura se reduce la carga del aparato locomotor y usted trabaja de forma más relajada durante más tiempo. Gracias a la lanza pulverizadora regulable 360° puede girar muy fácilmente el asa adicional sobre el eje incluso durante el servicio y, por tanto, actuar de una manera aún más flexible.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Peso (kg) 0,2
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 100 / 60 / 250
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Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

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Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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