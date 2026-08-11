Battery Power+ 36/60
Batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios con gran potencia y capacidad de 6,0 Ah para lograr una autonomía prolongada. Con innovadora Real Time Technology en la pantalla LCD y vigilancia de tensión.
La batería de iones de litio Battery Power+ de 36 V para los equipos de 36 V de nuestra plataforma de baterías convence por su elevada potencia y la destacada autonomía que le proporciona su capacidad de 6 Ah, así como por disponer de numerosas características adicionales de equipamiento y seguridad. Por ejemplo, la eficiente gestión de la temperatura garantiza un equilibro térmico seguro de la batería para ofrecer la máxima potencia en todo momento. La robusta carcasa resistente a impactos protege el equipo de forma efectiva contra las influencias externas y contra las salpicaduras de agua según la clasificación IPX5. Además, ofrece un manejo seguro y sencillo. La vigilancia de tensión integrada y una protección contra la sobreintensidad de corriente evitan daños en las celdas por sobretensión, descargas totales y sobreintensidad. La innovadora Real Time Technology permite al usuario consultar en cualquier momento los valores exactos de tiempo de funcionamiento restante, tiempo de carga y estado de carga de forma clara a través de una pantalla LCD.
Características y ventajas
Innovadora Real Time TechnologyLa pantalla LCD integrada muestra el tiempo restante, el tiempo de carga restante y el estado de carga en todo momento.
Extrema robustezLas carcasas de las baterías Kärcher son muy resistentes a los golpes. Carcasa de plástico estable y resistente.
Plataforma de baterías de 36 V Kärcher Battery PowerPara el uso en todos los equipos de la plataforma de batería de 36 V Kärcher Battery Power. Para usar en cualquier equipo de la plataforma de baterías Kärcher Battery Power+ de 36 V.
Potentes células de iones de litio
- La batería de iones de litio garantiza una potencia constante impidiendo la autodescarga y el efecto memoria.
Protección frente a chorros de agua según el grado IPX5
- Protección segura en aplicaciones con chorros de agua.
Seguridad
- Protege contra sobretensiones y baja tensión.
- Protege la batería frente a la sobrecarga, el sobrecalentamiento y la descarga total.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Plataforma de batería
|Plataforma de baterías de 36 V
|Tipo de batería
|Batería de iones de litio
|Tensión (V)
|36
|Capacidad (Ah)
|6
|Energía (Wh)
|216
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|1,7
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|134 x 89 x 118