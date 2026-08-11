La batería de iones de litio Battery Power+ de 36 V para los equipos de 36 V de nuestra plataforma de baterías convence por su elevada potencia y la destacada autonomía que le proporciona su capacidad de 6 Ah, así como por disponer de numerosas características adicionales de equipamiento y seguridad. Por ejemplo, la eficiente gestión de la temperatura garantiza un equilibro térmico seguro de la batería para ofrecer la máxima potencia en todo momento. La robusta carcasa resistente a impactos protege el equipo de forma efectiva contra las influencias externas y contra las salpicaduras de agua según la clasificación IPX5. Además, ofrece un manejo seguro y sencillo. La vigilancia de tensión integrada y una protección contra la sobreintensidad de corriente evitan daños en las celdas por sobretensión, descargas totales y sobreintensidad. La innovadora Real Time Technology permite al usuario consultar en cualquier momento los valores exactos de tiempo de funcionamiento restante, tiempo de carga y estado de carga de forma clara a través de una pantalla LCD.