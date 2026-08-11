Al estar protegida por una robusta carcasa de alta calidad resistente a impactos con protección IPX5, la batería de iones de litio Battery Power+ de 36 voltios de Kärcher con 7,5 Ah de capacidad combina el máximo rendimiento con una resistencia impresionante. Esta batería, desarrollada para equipos Kärcher de la plataforma de baterías de 36 voltios, dispone de una amplia serie de mecanismos de protección. Los daños en las celdas provocados por descargas totales, sobretensión o sobreintensidad, por ejemplo, se evitan eficazmente gracias a la vigilancia de tensión y la protección contra la sobreintensidad de corriente integradas. La eficiente gestión de la temperatura supervisa de manera constante la temperatura de la batería y garantiza un equilibrio térmico seguro que permite ofrecer la máxima potencia posible en todo momento. El tiempo de funcionamiento restante, el tiempo de carga y el estado de carga pueden consultarse en todo momento en una pantalla LCD gracias a Real Time Technology.