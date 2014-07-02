Bolsas de filtro de papel, 300 Unidad(es), CV 30/1, CV 38/1, CV 38/2, CV 48/2

Bolsas de filtro de papel de alta calidad de la categoría de polvo M, aptas para aspiradores en seco de Kärcher. Contenido: 300 unidades.

Homologación para el tipo de polvo M, 300 uds., paquete grande. Para las variantes CV 30/1 y CV 38/1.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 300
Color marrón
Peso (kg) 8,6
Peso (con embalaje) (kg) 9,9
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 580 x 375 x 485
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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