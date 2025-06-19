Boquilla de alto rendimiento , 048

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 48
Rosca de empalme M22 x 1,5
Color plata
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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