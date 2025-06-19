Boquilla flexible para ranuras

Boquilla flexible para ranuras para limpiar zonas de difícil acceso en el hogar, sótano, taller, coche, etc. con aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden.

Tanto si se trata de zonas de difícil acceso como de espacios reducidos en el coche, el hogar, el sótano o la caseta de jardín, la boquilla flexible para ranuras garantiza la limpieza hasta el último rincón. Gracias al material flexible, la boquilla llega a zonas que no se pueden limpiar con la boquilla para ranuras estándar. La boquilla para ranuras es apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher.

Características y ventajas
Boquilla para ranuras de material suave y flexible
  • Se puede doblar fácilmente para llegar a zonas que no se pueden limpiar con la boquilla para ranuras estándar.
Boquilla extralarga (longitud de boquilla aprox. 615 mm)
  • Llega hasta los huecos más profundos.
Apropiada para todas las aspiradoras en seco y húmedo y lava-aspiradoras Home & Garden de Kärcher
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar (mm) NW 35
Ancho de trabajo (mm) 615
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 615 x 40 x 40
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Espacios intermedios
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Cajones laterales del vehículo
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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