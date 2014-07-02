Boquilla para limpieza de tuberías

Boquilla para limpieza de tuberías con rosca interior. Diversas direcciones de chorro. En la tubería, la manguera trabaja por adelantado de forma automática. (Conexión R 1/8", 3 × 30º hacia atrás, Ø 30 mm.)

Características y ventajas
Tres chorros dirigidos hacia atrás procuran una propulsión óptima
  • La boquilla y la manguera para limpieza de tuberías se mueven de forma automática hacia adentro de la tubería.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con las mangueras para la limpieza de tuberías.
Diámetro exterior: 30 mm
  • Apropiado para tuberías con un diámetro interior a partir de 40 mm.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 30
Tamaño de la boquilla ( ) 50
Rosca R 1/8"
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA