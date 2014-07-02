Boquilla para limpieza de tubos y tuberías

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruídos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 1 vez hacia delante, 3 x 30° hacia atrás, Ø 16 mm

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro (mm) 16
Tamaño de la boquilla ( ) 60
Rosca R 1/8"
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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