Boquilla para ranuras, NT, DN 40, plástico, 290 mm
La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.
La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Ancho nominal estándar ( )
|40
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Longitud (mm)
|290
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,1
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|300 x 45 x 45
Videos
Equipos compatibles
- Manguera de aspiración con codo y con módulo PFC, NT, DN 40, 4 m de longitud, electroconductora, clip 1.0, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración con codo, NT, DN 40, 4 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 10 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 10 m de longitud, cono, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 10 m de longitud, electroconductora, clip 1.0, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 10 m de longitud, electroconductora, cono, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 10 m de longitud, resistente al aceite, cono, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 16 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, clip 1.0, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, cono, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, electroconductora, clip 1.0, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, resistente al aceite, clip 1.0, bayoneta 1.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, resistente al aceite, clip 2.0, bayoneta 2.0
- Manguera de aspiración, NT, DN 40, 4 m de longitud, resistente al aceite, cono, bayoneta 1.0
- WET VAC, 18 GAL, 24" SQUEEGEE