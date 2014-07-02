Boquilla para ranuras, NT, DN 40, plástico, 290 mm

La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.

La boquilla de ranuras de plástico (DN 40) permite aspirar en hendiduras y rincones. Longitud: 290 mm.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Ancho nominal estándar ( ) 40
Cantidad (Unidad(es)) 1
Longitud (mm) 290
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 300 x 45 x 45
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Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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