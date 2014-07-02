Boquilla rotativa (boquilla turbo)

Kärcher Boquilla rotativa, pequeña

Boquilla rotativa, pequeña

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Kärcher Boquilla rotativa, grande

Boquilla rotativa, grande

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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