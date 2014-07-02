Boquilla triple, 034

Rápido y cómodo cambio del tipo de chorro girando simplemente la boquilla. Opciones: chorro de alta presión concentrado, chorro de alta presión en abanico (25°), cambio manual a chorro de baja presión en abanico (40º). En aparatos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie a limpiar. Acoplamiento M 18 x 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Tamaño de la boquilla ( ) 34
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,5
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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