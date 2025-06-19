Boquilla triple de cambio manual. Robusta, de larga vida útil y resistente a la suciedad. Cómodo cambio de chorro entre el chorro concentrado de alta presión (0°), el chorro plano de alta presión (25°) y el chorro plano de baja presión (40°). En los equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y aplicar el detergente.