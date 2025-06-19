Boquilla triple, 055

Boquilla de chorro triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie que debe limpiarse.

Boquilla triple de cambio manual. Robusta, de larga vida útil y resistente a la suciedad. Cómodo cambio de chorro entre el chorro concentrado de alta presión (0°), el chorro plano de alta presión (25°) y el chorro plano de baja presión (40°). En los equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y aplicar el detergente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Tamaño de la boquilla ( ) 55
Temperatura (°C) máx. 80
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

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Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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