Boquilla triple, 055
Boquilla de chorro triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro de baja presión en abanico sirve para aspirar y proyectar el detergente sobre la superficie que debe limpiarse.
Boquilla triple de cambio manual. Robusta, de larga vida útil y resistente a la suciedad. Cómodo cambio de chorro entre el chorro concentrado de alta presión (0°), el chorro plano de alta presión (25°) y el chorro plano de baja presión (40°). En los equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y aplicar el detergente.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Presión máx. (bar)
|300
|Tamaño de la boquilla ( )
|55
|Temperatura (°C)
|máx. 80
|Rosca de empalme
|EASY!Lock
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3