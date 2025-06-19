Boquilla triple, 060

Boquilla triple de conmutación manual. Cambio cómodo del chorro. En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente.

Boquilla triple de conmutación manual. Robusta, duradera y resistente a la suciedad. Cómodo cambio del tipo de chorro entre chorro concentrado de alta presión (0°), chorro plano de alta presión (25°) y chorro plano de baja presión (40°). En equipos con inyector, el chorro plano de baja presión sirve para aspirar y proyectar el detergente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 300
Tamaño de la boquilla ( ) 60
Temperatura (°C) máx. 80
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,3
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

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Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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