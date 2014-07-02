Boquillas de chorro múltiple

Kärcher Boquillas de chorro triple

Boquillas de chorro triple

GO TO PRODUCTS
Kärcher Boquilla triple, touchless (de conmutación directa)

Boquilla triple, touchless (de conmutación directa)

GO TO PRODUCTS
Kärcher Boquilla de ángulo variable 0º-90º

Boquilla de ángulo variable 0º-90º

GO TO PRODUCTS
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA