Cepillo cilíndrico principal de barrido

Kärcher Cepillo cilíndrico de barrido estándar

Cepillo cilíndrico de barrido estándar

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Kärcher Cepillo cilíndrico principal de barrido blando

Cepillo cilíndrico principal de barrido blando

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Kärcher Cepillo cilíndrico principal de barrido duro

Cepillo cilíndrico principal de barrido duro

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Kärcher Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático

Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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