Cepillo de lavado giratorio para equipos < 1000 l/h, cerdas de nailon

Los cepillos de lavado giratorios eliminan de forma cuidadosa el polvo fino y la suciedad acumulada de todas las superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C. (M 18 × 1,5 acoplamiento de cepillos intercambiable).

Características y ventajas
Cepillo de lavado giratorio accionado por agua
  • No es necesario ningún motor adicional para el accionamiento de los cepillos
  • Diseño compacto y ligero.
Cerdas de nailon
  • Cuidado de las superficies.
Gran efecto de limpieza mecánica gracias a la rotación
  • Muy buen rendimiento de limpieza.
  • Se necesita menos tiempo en comparación con los cepillos de lavado estándar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 500 - 1000
Material Nailon
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (kg) 1
Peso (con embalaje) (kg) 1,2
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 300 x 200 x 100
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Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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