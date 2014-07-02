Cepillo de lavado giratorio para equipos < 800 l/h, cerdas de nailon

Los cepillos de lavado giratorios eliminan de forma cuidadosa el polvo fino y la suciedad acumulada de todas las superficies. Resistente a temperaturas de hasta 60 °C. (M 18 × 1,5 acoplamiento de cepillos intercambiable).

Características y ventajas
Cepillo de lavado giratorio accionado por agua
  • No es necesario ningún motor adicional para el accionamiento de los cepillos
  • Diseño compacto y ligero.
Fijación en la lanza pulverizadora (conexión M18x1,5)
  • Sencillo y estable.
Cerdas de nailon
  • Cuidado de las superficies.
Gran efecto de limpieza mecánica gracias a la rotación
  • Muy buen rendimiento de limpieza.
  • Se necesita menos tiempo en comparación con los cepillos de lavado estándar.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 500 - 800
Material Nailon
Rosca de empalme M 18
Peso (con embalaje) (kg) 1,1
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA