Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica

Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.

Para aspirar cómodamente, en particular con gran cantidad de polvo fino: codo de plástico electroconductor y muy ergonómico en DN 35 para aspirador en seco y húmedo. El codo es apto para su uso con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0, que normalmente son compatibles con aspiradores fabricados a partir de 2017. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Cantidad (Unidad(es)) 1
Ancho nominal estándar ( ) DN 35
Material Plástico
Modelo Electroconductora
Conexión en el lado del accesorio Cono
Conexión a la manguera de aspiración¹⁾ Clip 2.0
Color negro
Peso (kg) 0,1
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 295 x 85 x 45
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Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
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T.: +507 8305617

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