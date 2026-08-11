Gracias a su diseño ergonómico, el codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo resulta óptimo al aspirar y es muy cómodo de manejar. Es apto para su uso con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0, que normalmente son compatibles con aspiradores fabricados a partir de 2017. En el lado del accesorio hay una conexión cónica con la que se puede conectar el tubo de aspiración o boquillas aspiradoras.