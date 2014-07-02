Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo

Kärcher Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

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Kärcher Kits de boquillas para instalación de chorreado

Kits de boquillas para instalación de chorreado

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Kärcher Boquilla de carburo de boro

Boquilla de carburo de boro

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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