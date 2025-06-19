EASY!Force kit de conversión 2 - a partir de equipo

Desarrollado para el reequipamiento de limpiadoras de alta presión de Kärcher ya existentes: EASY!Force kit de conversión 2 con pistola de alta presión EASY!Force, lanza pulverizadora, manguera de alta presión y los adaptadores necesarios.

Emplear técnica EASY!Force conservando la limpiadora de alta presión de Kärcher ya existente: EASY!Force kit de conversión 2 con todas las piezas necesarias hasta la boquilla. El kit de conversión incluye la pistola de alta presión EASY!Force (4.118-005), una lanza pulverizadora (4.112-000) de 1050 milímetros de longitud y conexiones EASY!Lock, 10 metros de manguera de alta presión Premium con diámetro nominal 8 y apta para hasta 315 bares de presión de trabajo, el adaptador 2 (4.111-030) para la conexión del equipo y el adaptador 8 (4.111-036) para boquillas de alta presión con toma M 18 × 1,5.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 5,8
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA