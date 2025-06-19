Enrollador de mangueras automático, acero inoxidable, 40 m
Los enrolladores de mangueras de enrollado automático ofrecen la máxima seguridad y comodidad en el enrollado y desenrollado de las mangueras de alta presión. Manguera de alta presión adecuada, por ejemplo ref. de pedido 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bares, 1x conexión AVS para enrollador de mangueras).
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|40
|Temperatura (°C)
|máx. 150
|Presión máx. (bar)
|250
|Peso (con embalaje) (kg)
|52
Scope of supply
- Enrollador de mangueras