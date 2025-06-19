El filtro de cartucho KFI 3310 permite aspirar en seco y húmedo sin molestas interrupciones debido al cambio de filtro. El filtro de cartucho se puede montar y retirar mediante giro, sin piezas de obturación adicionales. Diseñado a medida para las aspiradoras en seco y húmedo Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1-3, MV 2 y MV 3, así como para las lava-aspiradoras SE 4, SE 4001 y SE 4002 de Kärcher.