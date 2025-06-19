Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa

Mangueras de alta presión particularmente flexibles para la limpieza interior de tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R 1/8).

Características y ventajas
Manguera de alta presión de PVC especialmente flexible
  • Peso mínimo y manejo óptimo.
  • Resistente a presiones de hasta 120 bar.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 140
Rosca de empalme EASY!Lock
Longitud (m) 30
Peso (con embalaje) (kg) 2,6
Equipos compatibles
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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