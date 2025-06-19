Juego de paños de microfibra
1 paño para suelos + 1 funda de microfibra para una absorción aún más eficaz
Características y ventajas
Paño para suelos de microfibra
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
- Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Funda para boquilla manual de microfibra
- La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|200 x 125 x 45
Campos de aplicación
- Superficies de trabajo de la cocina
- Paredes alicatadas
- Mamparas de ducha/bañeras
- Placas de cocina
- Campana extractora
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Suelos duros
- Cocinas