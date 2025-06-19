Juego de paños de microfibra

1 paño para suelos + 1 funda de microfibra para una absorción aún más eficaz

Características y ventajas
Paño para suelos de microfibra
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
  • Es posible lavar a máquina a 60 °C.
Funda para boquilla manual de microfibra
  • La suciedad se elimina de forma óptima y se recoge en el paño
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color blanco
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 200 x 125 x 45
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Superficies de trabajo de la cocina
  • Paredes alicatadas
  • Mamparas de ducha/bañeras
  • Placas de cocina
  • Campana extractora
  • Frigoríficos (interior/exterior)
  • Suelos duros
  • Cocinas
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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