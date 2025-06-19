Al limpiar, por ejemplo, equipos, vehículos, bajos, fachadas o tejados con alta presión, se observan con frecuencia zonas a las que no se puede acceder con la lanza pulverizadora o cuyo acceso requiere un gran esfuerzo. Con la articulación de alta presión este problema se ha acabado. Gracias a su ajuste del ángulo de forma gradual hasta 120°, también podrá acceder sin esfuerzo a los lugares de difícil acceso y ningún sitio quedará sin limpiar. Montaje sencillo directamente en la lanza pulverizadora de la limpiadora de alta presión o en una lanza telescópica.