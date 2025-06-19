Kit de boquillas 110 para Inno/Easy Set 1000-1300 l/h

Kit de boquillas 110 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Para Inno/Easy Foam Set 1000-1300 l/h. Para lograr un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.

Kit de boquillas 110 compuesto por boquillas de alto rendimiento de Kärcher y acoplamiento de boquilla. Apto para el Inno/Easy Foam Set 1000-1300 l/h, asegura un óptimo rendimiento de los sistemas de espuma con el equipo correspondiente.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Caudal (l/h) 1000 - 1300
Rosca de empalme EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 0,1
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Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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