Kit de boquillas para instalación de chorreado 055

Kit de boquillas específico con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para la potencia óptima de la instalación de rociado de Kärcher. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.762-010/-022.

El kit de boquillas específico asegura el rendimiento óptimo de la instalación de rociado de Kärcher. Se compone de boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Solamente en conjunción con la instalación de rociado 4.762-010/-022.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,4
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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