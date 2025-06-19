Kit de boquillas para instalación de rociado 060

Kit de boquillas específicas para el equipo con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para un rendimiento óptimo de la instalación de rociado Kärcher. Solo en combinación con instalación de rociado 4.762-010/-022.

El kit de boquillas específico para el equipo ofrece un rendimiento óptimo de la instalación de rociado Kärcher. Está compuesto por una boquilla pulverizadora y un acoplamiento de boquilla. Solo en combinación con instalación de rociado 4.762-010/-022.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 0,4
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA