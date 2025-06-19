Kit de boquillas para instalación de rociado 060
Kit de boquillas específicas para el equipo con boquilla pulverizadora y acoplamiento de boquilla. Para un rendimiento óptimo de la instalación de rociado Kärcher. Solo en combinación con instalación de rociado 4.762-010/-022.
El kit de boquillas específico para el equipo ofrece un rendimiento óptimo de la instalación de rociado Kärcher. Está compuesto por una boquilla pulverizadora y un acoplamiento de boquilla. Solo en combinación con instalación de rociado 4.762-010/-022.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,4