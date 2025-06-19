Kit de fundas para la boquilla manual
Kit con 2 fundas para la boquilla manual. Las fundas están fabricadas en microfibra de alta calidad, por lo que son ideales para la eliminación y la recogida de suciedad.
Gracias a las dos fundas incluidas en el kit, fabricadas en microfibra de alta calidad, la suciedad y la grasa se desprenden mejor y se pueden recoger con la boquilla manual aún más fácilmente. Ideal para la suciedad de mayor intensidad y resistente en la cocina y en el baño. Incluso la suciedad incrustada de las placas de cocina se puede eliminar sin esfuerzo.Gracias a la banda de goma integrada, tanto la fijación a la boquilla manual como el desmontaje son muy sencillos. Además, garantiza un agarre óptimo de la funda de la boquilla manual durante la limpieza.
Características y ventajas
Microfibra de alta calidad
- Disolución óptima de la suciedad y alto grado de recogida para limpiar en profundidad todas las superficies duras.
- Lavable a máquina a hasta 60 °C. No utilizar suavizantes.
Funda con banda de goma
- La funda se coloca y se retira de manera sencilla.
- La funda no se desliza durante la limpieza.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|blanco
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|205 x 90 x 10
Campos de aplicación
- Mamparas de ducha/bañeras
- Placas de cocina
- Campana extractora
- Frigoríficos (interior/exterior)
- Paredes interiores de armarios, cajones
- Acero inoxidable