Lanza acodada

La lanza acodada es un tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m) para limpiar cómodamente puntos de difícil acceso, como por ejemplo canalones de tejados o bajos de vehículos.

Características y ventajas
Tubo pulverizador acodado extralargo (aprox. 1 m)
  • Para limpiar cómodamente zonas de difícil acceso, como canalones de tejados o bajos de vehículos
Limpieza potente con alta presión:
  • Mejor disolución de la suciedad y limpieza eficaz.
Chorro plano de alta presión
  • Limpieza uniforme y eliminación de la suciedad muy incrustada
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 0,5
Peso con embalaje incluido (kg) 0,6
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 930 x 43 x 116
Videos
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Bajos del vehículo
  • Lugares de difícil acceso (rincones, juntas, ranuras, etc.)
  • Cubos de basura
  • Bidones de agua de lluvia
  • Arcos de rueda
  • Bidones
  • Escaleras
Información General
