Lanza pulverizadora, 2050 mm, giratoria

Tubo pulverizador, 2050 mm, giratorio, ergonómico

Tubos pulverizadores en diferentes longitudes. Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual. Protectores de asa ergonómicos que garantizan un manejo y aislamiento óptimos. Giratorios en ángulo de 360º bajo presión.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Máx. presión de trabajo (bar) 300
Longitud (mm) 2050
Temperatura (°C) máx. 155
Rosca de empalme M22 x 1,5
Empuñadura giratoria
Peso (con embalaje) (kg) 1,7
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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