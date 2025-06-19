Limpiadora de superficies Power Scrubber PS 30 Plus
La potente escoba de exterior Power Scrubber PS 30 Plus elimina la suciedad resistente con sus tres boquillas de alta presión. La boquilla lateral orientable permite la limpieza fácil de esquinas y bordes.
Alta presión frente a la suciedad intensa: la potente escoba de exterior PS 30 Plus es idónea para la eliminación de suciedad resistente en superficies de pequeño y mediano tamaño. Las tres boquillas de alta presión incorporadas no solo garantizan resultados brillantes, sino que ofrecen también el rendimiento en superficie óptimo. Para limpiar todas las esquinas y bordes de forma efectiva es posible inclinar la boquilla lateral 40 grados. El usuario queda protegido al mismo tiempo contra posibles salpicaduras de agua. Una ventaja adicional: gracias a su forma compacta, la PS 30 Plus es idónea para la limpieza de escalones. También el cabezal de cepillos de la potente escoba de exterior ofrece un uso móvil y flexible: puede girarse 360 grados para llegar a puntos de difícil acceso. Tras la limpieza, el labio de goma elimina el agua de todas las superficies lisas. Se evita así la acumulación de agua sucia y las superficies pueden ser empleadas de forma inmediata.
Características y ventajas
Boquilla lateral orientableLimpieza perfecta y sin salpicaduras de todas las esquinas y bordes.
Cabezal de cepillo con giro a 360°Para una flexibilidad máxima en puntos de difícil acceso.
Anillo de cerdas (también en la boquilla lateral)Protección contra las salpicaduras de agua independientemente de la posición de la boquilla.
Tres boquillas de alta presión
- Limpieza efectiva de suciedad resistente.
Forma compacta
- Permite una limpieza cómoda en lugares estrechos.
Combinación de alta presión y presión manual del cepillo
- Garantiza una limpieza especialmente efectiva en comparación con los cepillos convencionales.
Labio rascador
- Sencilla eliminación del agua sucia. Puede reemplazarse sin herramientas.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,9
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,3
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|749 x 264 x 768
Videos
Campos de aplicación
- Escaleras
- Terraza
- Balcón
- Entradas (de patio)