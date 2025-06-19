Manguera de alta presión, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Manguera de alta presión (DN 6), 15 m de longitud, para una presión de trabajo de hasta 250 bar. Con ANTI!Twist para enrollador de mangueras con conexión AVS. El segundo extremo está equipado con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 6
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|250
|Longitud (m)
|15
|Rosca de empalme
|1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,6