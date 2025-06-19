Manguera de alta presión, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y para un amplio espacio de trabajo gracias a los 40 m de longitud: manguera de alta presión (DN 12) con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Apta para presiones de trabajo de hasta 250 bares.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 12
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 210
Longitud (m) 40
Rosca de empalme 2 x EASY!Lock
Peso (con embalaje) (kg) 14,3
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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