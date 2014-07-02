Manguera de alta presión iSolar 10

Manguera de alta presión flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 10. El exterior presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar la lanza telescópica.

La manguera de alta presión flexible y de gran calidad con cubierta de goma es ideal para su uso en combinación con la iSolar TL 10. El exterior de la manguera presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas: ideal para plegar y desplegar la lanza telescópica.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Longitud del asa telescópica (m) 11,5
Temperatura de entrada (°C) máx. 155
Rosca de empalme M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 2,2
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
Karcher Panama

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Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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