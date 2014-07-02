Manguera de alta presión iSolar 14
Manguera de alta presión flexible y de gran calidad (con cubierta de goma) para la iSolar TL 14. El exterior presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas al plegar y desplegar la lanza telescópica.
La manguera de alta presión flexible y de gran calidad con cubierta de goma es adecuada para su uso en combinación con la iSolar TL 14. El exterior de la manguera presenta unas características de deslizamiento especialmente buenas: ideal para plegar y desplegar la lanza telescópica.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud del asa telescópica (m)
|15
|Temperatura de entrada (°C)
|máx. 155
|Rosca de empalme
|M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,8