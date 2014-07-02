Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5

Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones.

Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones. Otros datos fundamentales: DN 8 / 155 °C / 400 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 10
Rosca de empalme 2 x M22 x 1,5
Peso (con embalaje) (kg) 3,7
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Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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