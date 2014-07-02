Manguera de alta presión Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones.
Manguera de alta presión Longlife 400 de 10 m (DN 8) con acoplamiento giratorio y doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Con atornilladura a ambos lados. M 22 × 1,5 con protección contra flexiones. Otros datos fundamentales: DN 8 / 155 °C / 400 bar.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Diámetro nominal ( )
|DN 8
|Temperatura (°C)
|máx. 155
|Presión máx. (bar)
|400
|Longitud (m)
|10
|Rosca de empalme
|2 x M22 x 1,5
|Peso (con embalaje) (kg)
|3,7