Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. Doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción.

Manguera de alta presión de 20 m Longlife 400 (AN 8) con conexión AVS patentada en la pistola (alojamiento giratorio) y acoplamiento de rosca manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones. Con doble refuerzo de alambre de acero con máxima resistencia a la tracción. Otros datos fundamentales: AN 8 / 155 °C / 400 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 8
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 400
Longitud (m) 20
Rosca de empalme 1 M22 x 1,5 / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Peso (con embalaje) (kg) 6,5
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
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Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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