Manguera de alta presión Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Manguera de alta presión con ANTI!Twist, acoplamientos de rosca manual EASY!Lock y refuerzo de acero doble. Longitud 20 m, diámetro nominal DN 8, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.