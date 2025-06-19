Manguera de alta presión para alimentos, 15 m, DN 6, 250 bar, 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS

Manguera de alta presión (DN 6), 15 m de longitud, homologada para la manipulación de alimentos, con conexión para enrollador de mangueras AVS, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y con una cubierta exterior gris que no deja marcas.

Manguera de alta presión de 15 m (AN 6) con conexión de pistola AVS patentado (alojamiento giratorio). Exterior que no deja manchas para su uso en el sector alimentario. AN 6 / 155 °C / 250 bar.

Especificaciones

Especificaciones técnicas

Diámetro nominal ( ) DN 6
Temperatura (°C) máx. 155
Presión máx. (bar) 250
Longitud (m) 15
Rosca de empalme 1 EASY!Lock / 1 conexión para enrollador de mangueras AVS
Peso (con embalaje) (kg) 2,7
Created with AI (artificial intelligence)

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Información General
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Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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