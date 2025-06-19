Manguera de alta presión para alimentos Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Con una cubierta exterior azul que no deja marcas y resistente a las grasas animales: manguera de alta presión (DN 8) de larga vida útil con 10 m de longitud, ANTI!Twist y acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos lados.