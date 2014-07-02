Manguera de aspiración, T, DN 32, 2,5 m de longitud, clip 1.0, cierre por clic
La manguera de aspiración de anchura nominal DN 32 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco.
La manguera de aspiración de anchura nominal DN 32 es idónea para el uso con aspiradores en seco. En el lateral del equipo, la manguera de 2,5 m de longitud dispone de una conexión de bayoneta 1.0 y, en el lateral de los accesorios, de una conexión de clip 1.0. Las dos conexiones son compatibles con aspiradores fabricados hasta el año 2016.
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Longitud (m)
|2,5
|Ancho nominal estándar ( )
|DN 32
|Modelo
|Estándar
|Conexión en el lado del accesorio¹⁾
|Clip 1.0
|Conexión en el lado del equipo²⁾
|Conexión por clic
|Cantidad (Unidad(es))
|1
|Color
|negro
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,5