La manguera de aspiración de anchura nominal DN 32 es idónea para el uso con aspiradores en seco. En el lateral del equipo, la manguera de 2,5 m de longitud dispone de una conexión de bayoneta 1.0 y, en el lateral de los accesorios, de una conexión de clip 1.0. Las dos conexiones son compatibles con aspiradores fabricados hasta el año 2016.