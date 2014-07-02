Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, máx. 120 bar

La manguera para limpieza de tuberías de 20 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).

Características y ventajas
Manguera de alta presión de PVC especialmente flexible
  • Peso mínimo y manejo óptimo.
  • Resistente a presiones de hasta 120 bar.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 140
Rosca de empalme M22 x 1,5
Longitud (m) 20
Peso (con embalaje) (kg) 1,7
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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