Manguera para limpieza de tuberías, DN 6, 20 m, máx. 250 bar

La manguera para limpieza de tuberías de 20 m de largo se trata de una manguera de alta presión especialmente flexible para la limpieza interior de tuberías (conexión roscada para la boquilla R 1/8).

Características y ventajas
Manguera de alta presión especialmente flexible con cubierta exterior de goma y tejido de acero
  • Manejo ideal para la limpieza de tuberías, pueden superarse incluso los lugares más estrechos.
  • Alta resistencia al desgaste y larga vida útil.
  • Resistente a presiones de hasta 250 bar.
Conexión: 1/8"
  • Compatible con boquillas para limpieza de tuberías.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Presión máx. (bar) 250
Rosca de empalme EASY!Lock
Longitud (m) 20
Peso (con embalaje) (kg) 3,4
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

Web Neutra
  • SSL Secured
© 2026 Kaercher Panama SA