Mangueras de aspiración

Kärcher Conexión de la manguera

Conexión de la manguera

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Kärcher Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)

Mangueras de aspiración con sistema de clip 1.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2016)

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Kärcher Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)

Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)

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Kärcher Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono

Mangueras de aspiración con acoplamiento de cono

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Kärcher Mangueras de aspiración zona 22

Mangueras de aspiración zona 22

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Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

Información General
Karcher Panama

Karcher Panama SA
Via Porras, Calle 65 Este.
Panamá, República de Panamá.
Correo: ml-pa10-ventaspanama@karcher.com
T.: +507 8305617

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